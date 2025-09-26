Influenza via alle vaccinazioni | quando parte la campagna a Macerata

Macerata, 26 settembre 2025 –  Dal 15 ottobre prenderà il via la campagna di vaccinazione contro la cosiddetta influenza di stagione che, puntuale, ci raggiunge ogni autunno-inverno. Gli adulti possono vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale, nei Servizi vaccinali della Ast, tramite prenotazione e nelle farmacie aderenti alla campagna. Per i bambini, invece, ci si può rivolgere ai pediatri di libera scelta e ai Servizi vaccinali delle Ast con le stesse modalità di prenotazione degli adulti. Si tratta di un appuntamento importante che interessa soprattutto gli over 60, ma che in tanti – troppi – ancora disertano tanto che nelle Marche la copertura vaccinale si attesta attorno al 52%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

