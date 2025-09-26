Influenza via alle vaccinazioni | quando parte la campagna a Macerata
Macerata, 26 settembre 2025 – Dal 15 ottobre prenderà il via la campagna di vaccinazione contro la cosiddetta influenza di stagione che, puntuale, ci raggiunge ogni autunno-inverno. Gli adulti possono vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale, nei Servizi vaccinali della Ast, tramite prenotazione e nelle farmacie aderenti alla campagna. Per i bambini, invece, ci si può rivolgere ai pediatri di libera scelta e ai Servizi vaccinali delle Ast con le stesse modalità di prenotazione degli adulti. Si tratta di un appuntamento importante che interessa soprattutto gli over 60, ma che in tanti – troppi – ancora disertano tanto che nelle Marche la copertura vaccinale si attesta attorno al 52%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: influenza - vaccinazioni
Influenza e Covid, dall'1 ottobre via alle vaccinazioni: come prenotare
Al via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025 La Medicina di Gruppo di Recoaro Terme "Valle Agno in salute" informa che da lunedì 6 ottobre inizieranno le vaccinazioni contro l’influenza stagionale. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segr - facebook.com Vai su Facebook
Influenza, via ai vaccini: pronte 145mila dosi. Somministrazioni da ottobre dai medici pediatri, farmacie per pazienti fragili - Campagna antinfluenzale al via: dal primo ottobre sarà possibile effettuare le prime vaccinazioni. Segnala ilgazzettino.it
Influenza ma non solo, circolerà un mix di virus cugini. Quando fare vaccino? Meglio entro metà novembre: ecco perché - Pregliasco: vaccinazione fondamentale per proteggersi, non garantisce l'assenza totale dei sint ... Si legge su ilgiorno.it