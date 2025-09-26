Infezioni respiratorie Proteggere i neonati dagli effetti del virus
Come da indicazioni regionali è iniziata a Ferrara la seconda campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (Vrs), attraverso la somministrazione su base volontaria del Nirsevimab a tutti i nuovi nati nella stagione in cui c’è il maggior rischio di ammalarsi. Anche per la stagione 2025-2026, infatti, la Regione Emilia-Romagna ha previsto di offrire l’immunizzazione con Nirsevimab ai bambini che hanno un rischio più alto di sviluppare un’infezione respiratoria grave da VRS, ovvero: a tutti i nati tra il 1° agosto ‘25 e il 31 marzo ’26, cioè nel periodo di maggiore circolazione del virus; ai bambini a rischio (nati pretermine, o con patologie cardio-respiratorie, malformazioni congenite, immunodeficienze, ecc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
