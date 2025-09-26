Infermeria piena al Barcellona | dopo la sfida contro l’Oviedo due nuovi infortuni Garcia e Raphinha fuori

Infermeria piena al Barcellona. Il portiere titolare del Barcellona, Joan Garcia, è rimasto infortunato al menisco dopo la settima giornata di campionato (dopo un grande errore sul gol di Reina al 33?), proprio come un anno fa quando Ter Stegen si ruppe gravemente a Villarreal. Ora, come allora, la responsabilità ricadrà su Szczesny. Mundo Deportivo scrive della sicurezza che offre il polacco tra i pali: “Szczesny era ormai ‘in pensione’ da qualche mese, dopo aver appeso i guanti alla Juventus. È stato ingaggiato dal Barcellona alla fine di ottobre 2024 per coprire l’assenza prolungata di Ter Stegen, che aveva subito la rottura del tendine rotuleo a El Madrigal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infermeria piena al Barcellona: dopo la sfida contro l’Oviedo due nuovi infortuni, Garcia e Raphinha fuori

In questa notizia si parla di: infermeria - piena

Audace Cerignola–Avellino: infermeria piena, ecco i convocati

Benevento, infermeria già piena: Esposito si opera, tempi non brevi per Mignani e Simonetti

Allenamento Bologna, Holm ritorna in gruppo. Nel mezzo però l’infermeria è piena

Infermeria piena al Barcellona: dopo la sfida contro l’Oviedo due nuovi infortuni, Garcia e Raphinha fuori. Ieri sera ha vinto 3-1. I nuovi infortunati faranno compagnia a Fermin Lopez, Ter Stegen e Gavi. Per fortuna, Yamal e Balde hanno ripreso ad allenarsi co - facebook.com Vai su Facebook

Calcio, serie C: il Novara a Brescia tra crisi di risultati e infermeria piena http://dlvr.it/TNHGl3 @LaStampa - X Vai su X

Lazio, infermeria piena: il punto sugli infortunati - Lo spagnolo, uscito ieri dopo un'ora nella sfida contro il Cagliari, accusando un fastidio muscolare all'adduttore, andrà ad ... Secondo calciomercato.com

Barcellona, che tegola: Gavi starà fuori per 4-5 mesi dopo l'artroscopia al menisco. Tutti i dettagli e le condizioni del centrocampista spagnolo - Tutti i dettagli e le condizioni del centrocampista spagnolo. Si legge su eurosport.it