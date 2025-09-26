Indentificato il cadavere nel lago Trasimeno | è il 27enne Anton Lyubeev

Perugiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conferma è arrivata dalla madre. Il corpo, individuato dai vigili del fuoco nelle acque del Trasimeno, nei pressi di Borghetto di Tuoro, è del 27enne Anton Lyubeev. La donna ha effettuato il riconoscimento ufficiale della salma nell'istituto di medicina legale dell'Azienda ospedaliera di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indentificato - cadavere

indentificato cadavere lago trasimenoCADAVERE RIPESCATO NEL TRASIMENO, E’ IL GIOVANE RUSSO-ESTONE SCOMPARSO IL 19? - L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi dell’isola artificiale per la cattura dei chironomidi, al largo delle coste di Castiglione del Lago. Lo riporta primapaginachiusi.it

indentificato cadavere lago trasimenoRitrovato un corpo nel lago Trasimeno: potrebbe essere un 27enne scomparso dopo la caduta dal gommone - Il corpo di un uomo è stato recuperato nel lago Trasimeno, vicino a Borghetto di Tuoro, in provincia di Perugia ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Indentificato Cadavere Lago Trasimeno