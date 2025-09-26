Indentificato il cadavere nel lago Trasimeno | è il 27enne Anton Lyubeev
La conferma è arrivata dalla madre. Il corpo, individuato dai vigili del fuoco nelle acque del Trasimeno, nei pressi di Borghetto di Tuoro, è del 27enne Anton Lyubeev. La donna ha effettuato il riconoscimento ufficiale della salma nell'istituto di medicina legale dell'Azienda ospedaliera di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
