Indagine della Finanza Scommesse parallele nelle sale da gioco Il pm | Processateli

FIRENZE Scommesse "black" in sale di Firenze e provincia: in dodici rischiano il processo. La procura del capoluogo toscano ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati dell’inchiesta, condotta dalla guardia di finanza di Lucca, che ha scoperchiato un giro di scommesse clandestine su partite di calcio ed eventi sportivi per un volume di oltre 50 milioni di euro di puntate. Nelle indagini, condotte dal pm Ester Nocera, coinvolte anche due persone giuridiche. Ieri mattina, però, dinanzi al giudice dell’udienza preliminare Gianluca Mancuso, il processo non è partito per un errore nelle notifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

