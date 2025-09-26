Indagato per corruzione per il caso Sempio Mario Venditti sorpreso di tanta aggressività ingiustificata
Pavia, 26 settembre 2025 – “È sorpreso di tanta aggressività ingiustificata”, è la risposta del difensore Domenico Aiello alla domanda su come l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari in merito all’archiviazione della posizione di Andrea Sempio nelle indagini per il delitto di Garlasco, stia vivendo queste ore. “È deluso e amareggiato”. Dopo avere ricordato che Venditti non ha mai svolto mansioni di giudice delle indagini preliminari e quindi con la facoltà di archiviazione, come scritto nell'appunto su un bloc notes sequestrato nell'abitazione di Andrea Sempio, il legale milanese aggiunge: “Per quello che mi riguarda, perquisire la casa di un magistrato con quarant'anni di onorato servizio, mi sembra un attimo sopra le righe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
