Incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey

L’ex direttore dell’Fbi James Comey, 64 anni, è stato incriminato da un grand jury federale in Virginia con l’accusa di falsa testimonianza e ostruzione di un’inchiesta del Congresso. L’atto di accusa arriva dopo le pressioni dirette di Donald Trump, che solo pochi giorni fa in un post su Truth aveva sollecitato la procuratrice generale Pam Bondi a perseguire alcuni dei suoi avversari politici. Si tratta di un ulteriore mossa del presidente che sta mettendo in discussione l’indipendenza della giustizia americana. Dopo l’incriminazione, Comey si è dichiarato innocente: «Ho grande fiducia nel sistema giudiziario federale e affronterò il processo a testa alta». 🔗 Leggi su Lettera43.it
L'ex direttore dell'FBI James Comey è stato incriminato - Il Post
James Comey, ex direttore dell'FBI, indagò su Trump nel caso Russiagate. Oggi è stato incriminato con un atto firmato da un'ex avvocata di Trump