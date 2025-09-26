Incriminato l' ex direttore dell' Fbi James Comey chi è e perché era sulla lista nera di Trump

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione alla giustizia. Era stato lui a indagare sul Russiagate e per questo era finito sulla "lista nera" del presidente americano Trump. Il tycoon festeggia sui social, il diretto interessato replica: "Non ho. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incriminato - direttore

incriminato ex direttore fbiTrump fa incriminare Comey, ex direttore dell'FBI. È la prima volta nella storia - Via libera a due capi d'accusa: dichiarazioni false al Congresso e ostruzione alla giustizia. Secondo msn.com

Usa, incriminato James Comey, ex capo dell’Fbi: indagò su Trump per il Russiagate - L’ex direttore dell’agenzia è stato formalmente incriminato da un gran giurì per false dichiarazioni al Congresso e ostruzione alla giustizia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incriminato Ex Direttore Fbi