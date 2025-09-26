Incriminato l' ex direttore dell' Fbi James Comey chi è e perché era sulla lista nera di Trump
L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione alla giustizia. Era stato lui a indagare sul Russiagate e per questo era finito sulla "lista nera" del presidente americano Trump. Il tycoon festeggia sui social, il diretto interessato replica: "Non ho. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: incriminato - direttore
James Comey, ex direttore dell'FBI, indagò su Trump nel caso Russiagate. Oggi è stato incriminato con un atto firmato da un'ex avvocata di Trump - facebook.com Vai su Facebook
Il Dipartimento Giustizia USA ha incriminato l’ex direttore dell’#FBI James Comey accusato di aver mentito al Congresso in merito alla interferenze russe in occasione delle elezioni del 2016. Donald Trump aveva suggerito l’apertura di un’inchiesta nei suoi co - X Vai su X
Trump fa incriminare Comey, ex direttore dell'FBI. È la prima volta nella storia - Via libera a due capi d'accusa: dichiarazioni false al Congresso e ostruzione alla giustizia. Secondo msn.com
Usa, incriminato James Comey, ex capo dell’Fbi: indagò su Trump per il Russiagate - L’ex direttore dell’agenzia è stato formalmente incriminato da un gran giurì per false dichiarazioni al Congresso e ostruzione alla giustizia ... Riporta msn.com