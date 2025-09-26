L’ex direttore dell’Fbi, James Comey, è stato incriminato. Considerato ai primi posti nella “lista nera” di Trump per aver indagato, tra le altre cose, sul Russiagate, Comey è stato accusato di dichiarazioni false e ostruzione alla giustizia. Dopo aver fatto pressione sulla sua ministra della giustizia affinché agisse contro i suoi nemici, il presidente statunitense ha festeggiato l’incriminazione. “Giustizia in America”, ha scritto sul suo social Truth, definendo James Comey una delle persone peggiori con cui gli Stati Uniti si siano mai confrontati. Per Trump le indagini di Comey, soprattutto quelle sul Russiagate, furono una “caccia alle streghe” oltre che una delle maggiori “bufale” della storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incriminato l’ex capo dell’Fbi che indagò sul Russiagate. Comey: “Non ho paura, sono innocente”. E Trump esulta