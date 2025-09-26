Incriminato James Comey l’ex direttore Fbi che indagò su Trump

(Adnkronos) – L’ex direttore dell’Fbi James Comey che indagò su Donald Trump è stato incriminato da un ‘grand jury’ in seguito alle pressioni del presidente Usa, che solo alcuni giorni fa ha sollecitato l’Attorney General Pam Bondi ad adottare misure contro i suoi nemici politici. Il dipartimento della Giustizia ha reso noto che Comey dovrà . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato | Il presidente: "C'è giustizia in America, lui così cattivo per il nostro Paese"

