Incredibile a Garlasco bufera sul pm che archiviò Andrea Sempio | Ipotesi corruzione omise intercettazioni e contatti

“ Completa assenza di elementi a supporto delle ipotesi accusatorie a carico di Andrea Sempio ”. È il 7 marzo 2017 quando la Procura della Repubblica di Pavia mette nero su bianco che la posizione di Sempio non può essere che archiviata. L’amico del fratello di Chiara Poggi, vittima del delitto avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, esce per la seconda volta senza intoppi da un’inchiesta sull’omicidio, per poi rientrarci una terza volta quest’anno. E la “nuova” Procura pavese, insieme a quella di Brescia, vogliono vederci chiaro una volta per tutte, ricostruendo minuziosamente non solo il delitto che tiene col fiato sospeso l’Italia intera da più di diciotto anni, ma anche tutto ciò che è ruotato intorno alle indagini. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Incredibile a Garlasco, bufera sul pm che archiviò Andrea Sempio: “Ipotesi corruzione, omise intercettazioni e contatti”

