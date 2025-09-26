Inclusione e divertimento con ’Luna Park per tutti’
’Luna Park per tutti’. È il titolo dell’iniziativa che si è ripetuta per il terzo anno a Portomaggiore. Sabato scorso dalle 10 alle 12 del mattino, un centinaio di ragazzi disabili e operatori hanno potuto divertirsi sulle attrazioni messe a disposizione dai giostrai. Il tutto si è svolto senza la consueta folla e in modalità protetta. L’iniziativa è stata resa possibile da una collaborazione tra servizi sociali del comune di Portomaggiore, Asp ’Eppi Manica Salvatori’, le cooperative sociali e gestori delle strutture per ragazzi disabili e gli esercenti dello spettacolo viaggiante. Così il sindaco Dario Bernardi: "È stata una bella giornata organizzata ancora una volta dall’assessore Gian Luca Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
