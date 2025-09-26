Inclusione e divertimento con ’Luna Park per tutti’

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luna Park per tutti’. È il titolo dell’iniziativa che si è ripetuta per il terzo anno a Portomaggiore. Sabato scorso dalle 10 alle 12 del mattino, un centinaio di ragazzi disabili e operatori hanno potuto divertirsi sulle attrazioni messe a disposizione dai giostrai. Il tutto si è svolto senza la consueta folla e in modalità protetta. L’iniziativa è stata resa possibile da una collaborazione tra servizi sociali del comune di Portomaggiore, Asp ’Eppi Manica Salvatori’, le cooperative sociali e gestori delle strutture per ragazzi disabili e gli esercenti dello spettacolo viaggiante. Così il sindaco Dario Bernardi: "È stata una bella giornata organizzata ancora una volta dall’assessore Gian Luca Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

inclusione e divertimento con 8217luna park per tutti8217

© Ilrestodelcarlino.it - Inclusione e divertimento con ’Luna Park per tutti’

In questa notizia si parla di: inclusione - divertimento

Aversa, arriva la 1ª “Biciclettata ad Aversana”: sport, inclusione e divertimento per tutta la città

Camp Divertimento & inclusione: un’esplosione di emozioni

“Aspettando San Sabino”: ad Atripalda tre giorni di sport, inclusione e divertimento al Parco delle Acacie

Una mattinata di inclusione e divertimento al Luna Park di Arezzo - Arezzo, 9 gennaio 2025 – Il Luna Park di Arezzo ha eccezionalmente acceso giostre e attrazioni per gli ospiti dell’Istituto di Agazzi e dei centri diurni cittadini. lanazione.it scrive

Divertimento garantito con il Luna Park, iniziative per i disabili - Giostre aperte da domani a martedì, con attenzioni specifiche per persone con disabilità. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Inclusione Divertimento 8217luna Park