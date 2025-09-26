Inclusione capovolta Scuola di Mestre con un solo italiano tra i nuovi iscritti

Dati choc alla «Cesare Battisti»: 61 alunni divisi in tre classi di prima elementare, 60 stranieri. Altro che quota del 30%. 🔗 Leggi su Laverita.info

inclusione capovolta scuola di mestre con un solo italiano tra i nuovi iscritti

