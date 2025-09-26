Inclusione capovolta Scuola di Mestre con un solo italiano tra i nuovi iscritti

Dati choc alla «Cesare Battisti»: 61 alunni divisi in tre classi di prima elementare, 60 stranieri. Altro che quota del 30%. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Inclusione capovolta. Scuola di Mestre con un solo italiano tra i nuovi iscritti

Su 61 iscritti solo 2 hanno origini italiane: il caso della scuola di Mestre riaccende i riflettori sugli studenti stranieri - La scuola primaria del comune veneziano da anni si contraddistingue per l'integrazione di questi alunni, ma l’alta percentuale di quest'anno riaccende il dibattito: “Rischio boomerang” ... Da skuola.net

Mestre, nella scuola elementare Battisti è boom di stranieri: su 61 iscritti solo due bambini sono italiani da più generazioni - L'altissima percentuale di studenti con background migratorio torna a far discutere e divide consiglio d'istituto e presidenza: «Cultura monocolore non favorisce l'integrazione». Lo riporta msn.com