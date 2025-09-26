Incidente Via Murri scontro auto scooter | grave una trentenne
Bologna, 26 settembre 2025 – Gravissimo incidente ieri sera in via Murri, con una trentenne trasportata in codice di massima gravità al Maggiore. Erano circa le 22.25, quando all’incrocio con via Masi lo scooter con in sella la ragazza è andato a sbattere contro un’auto. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale la macchina stava percorrendo via Murri con direzione periferia quando, giunta all’incrocio, il conducente ha svoltato a sinistra in via Masi, scontrandosi con lo scooter che invece percorreva via Murri in direzione Porta Santo Stefano.ù La ragazza, sbalzata a terra, è stata subito soccorsa dai sanitari del 118, che vista la gravità delle sue condizioni, l'hanno trasportata d'urgenza al Maggiore dove si trova adesso ricoverata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
