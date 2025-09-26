Incidente sul lavoro donna di 24 anni muore nel Biellese
Una donna di 24 anni è morta in un incidente sul lavoro in una cascina a Cossato, in provincia di Biella. La vittima, secondo quanto si è appreso, è stata colpita da un animale. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto è intervenuto il 118. Sono presenti carabinieri per gli accertamenti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
