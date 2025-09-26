Incidente in via Saffi a Bologna | auto esce di strada e sfonda un pub danni da oltre 10mila euro Video

Bologna, 26 settembre 2025 – “Per fortuna eravamo in chiusura e i danni sono stati solo materiali.”. Riccardo Benedetti è uno dei soci del fantasy pub Mena Brew di via Saffi, inaugurato lo scorso 6 settembre e devastato, l’altra notte, da un’auto piombata come un proiettile contro le vetrine. “Era mezzanotte e mezza – racconta Riccardo – e molti clienti erano già andati via. C’era però uno dei dipendenti che era vicino alla porta e che solo per un puro caso si è spostato un attimo prima del disastro ”. Vetri ovunque, la facciata di legno completamente devastata, serranda e infissi da buttare, oltre a un patrimonio in bottiglie andato in frantumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

