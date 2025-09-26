Incidente in via Esseneto scontro fra due auto | tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno all'ora di pranzo in via Esseneto ad Agrigento.Una Volkswagen Polo guidata da un giovane si è scontrata con una Fiat Bravo su cui viaggiavano un padre e la figlia, provocando anche danni a una Peugeot parcheggiata nelle.

In questa notizia si parla di: incidente - esseneto

