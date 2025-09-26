Incidente in parapendio a Sella di Montecristo soccorso un 40enne dell’Aquila
Paura nel pomeriggio di oggi a Sella di Montecristo, in provincia dell’Aquila, dove un uomo di 40 anni, originario del capoluogo, è rimasto vittima di un incidente mentre era in volo con il parapendio.Secondo quanto riferito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Abruzzo, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - parapendio
Incidente in parapendio a Plan de Corones vicino Brunico, morto un pilota 68enne dopo un volo di 50 metri
Felix Baumgartner è morto a 56 anni in un tragico incidente: malore mentre volava col parapendio
Precipita con parapendio, morta pilota in Valle d'Aosta. Incidente a Chamois
- Sbaglia l'atterraggio in parapendio - E sbatte contro un'auto: è grave. #veneto #parapendio #incidente - facebook.com Vai su Facebook
Giacomo Guidi, chi è la vittima dell'#incidente in #parapendio: il dramma alla vigilia del suo 37esimo compleanno - X Vai su X
Incidente in parapendio a Sella di Montecristo uomo soccorso dal CNSAS - L’AQUILA – Momenti di tensione oggi pomeriggio a Sella di Montecristo (AQ), dove un uomo originario dell’Aquila è rimasto coinvolto in un incidente mentre volava in parapendio. Riporta laquilablog.it