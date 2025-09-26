Incidente in parapendio a Sella di Montecristo soccorso un 40enne dell’Aquila

Paura nel pomeriggio di oggi a Sella di Montecristo, in provincia dellAquila, dove un uomo di 40 anni, originario del capoluogo, è rimasto vittima di un incidente mentre era in volo con il parapendio.Secondo quanto riferito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Abruzzo, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Incidente in parapendio a Sella di Montecristo uomo soccorso dal CNSAS - L’AQUILA – Momenti di tensione oggi pomeriggio a Sella di Montecristo (AQ), dove un uomo originario dell’Aquila è rimasto coinvolto in un incidente mentre volava in parapendio. Riporta laquilablog.it

