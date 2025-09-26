Incidente in cantiere a Napoli rotta tubatura del gas | chiusa piazza Cavour traffico impazzito
Rotta una condotta principale del gas in piazza Cavour. Strada chiusa e caos traffico. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: incidente - cantiere
Incidente in cantiere a Napoli, rotta tubatura del gas: chiusa piazza Cavour, traffico impazzito - Rotta una condotta principale del gas in piazza Cavour. Riporta fanpage.it
