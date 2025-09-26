Incidente choc per Sophie Codegoni | mezza gamba fratturata e lividi
l’incidente di Sophie Codegoni durante la Milano Fashion Week. La città di Milano si conferma come centro nevralgico della moda internazionale, offrendo ogni anno eventi esclusivi, sfilate e momenti di grande spettacolo. Tra le numerose protagoniste di questa settimana dedicata alla moda, si distingue Sophie Codegoni, nota influencer e ex tronista di Uomini e Donne. Recentemente, la giovane ha condiviso sui social un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico, trasformando un imprevisto in un momento di leggerezza e divertimento. descrizione dell’incidente e reazioni sui social. Il 25 settembre, Sophie ha pubblicato su Instagram un resoconto dettagliato di una caduta avvenuta durante le riprese di un video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: incidente - choc
Incidente-choc all’incrocio, giovane in gravi condizioni
Un arresto per l'esplosione a Torino. Il retroscena choc: non è stato un incidente
Incidente choc, investita e trascinata per metri sotto gli occhi di tutti
Macerata, incidente choc in contrada Rotacupa: Mario Ramadori colpito e ucciso da un albero - facebook.com Vai su Facebook
? Roberto Viale morto in incidente in moto sulla Statale 45: choc a Ospedaletto Lodigiano http://dlvr.it/TN487k #incidente #motocicletta #statale45 #Tragedia #OspedalettoLodigiano - X Vai su X
“Mezza gamba fratturata e numerosi lividi” Incidente choc per Sophie Codegoni - Scopri l'incidente divertente di Sophie Codegoni alla Milano Fashion Week, tra moda, risate e scelte di bellezza. bigodino.it scrive
Sophie Codegoni, incidente alla Fashion Week: “Piena di lividi”, cosa è successo - Anche Sophie Codegoni impegnata agli eventi organizzati a Milano per la Fashion Week ma non mancano gli imprevisti. Lo riporta donnaglamour.it