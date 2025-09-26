l’incidente di Sophie Codegoni durante la Milano Fashion Week. La città di Milano si conferma come centro nevralgico della moda internazionale, offrendo ogni anno eventi esclusivi, sfilate e momenti di grande spettacolo. Tra le numerose protagoniste di questa settimana dedicata alla moda, si distingue Sophie Codegoni, nota influencer e ex tronista di Uomini e Donne. Recentemente, la giovane ha condiviso sui social un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico, trasformando un imprevisto in un momento di leggerezza e divertimento. descrizione dell’incidente e reazioni sui social. Il 25 settembre, Sophie ha pubblicato su Instagram un resoconto dettagliato di una caduta avvenuta durante le riprese di un video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Incidente choc per Sophie Codegoni: mezza gamba fratturata e lividi