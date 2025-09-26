Incidente a Tirana professore dell'Università dell'Aquila detenuto da mesi in Albania | Misura sproporzionata
Michele D'Angelo, docente 44enne della facoltà di Biotecnologie dell'Università dell'Aquila, è detenuto da quasi due mesi nel carcere di Fier, in Albania, dopo un incidente stradale avvenuto a Tirana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
