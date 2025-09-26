Incidente a Casal Boccone auto travolge il cinghiale | conducente ferita animale morto
Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alle 7 della mattina di oggi, venerdì 26 settembre, in via di Casal Boccone 188. L'animale è morto e la conducente del veicolo è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cinghiale travolto da un’auto a Casal Boccone, ferita la conducente - Un grave incidente stradale si è verificato alle 7:30 di venerdì 26 settembre in via di Casal Boccone, nel Municipio III di Roma, dove un’auto guidata da una donna si è scontrata con un cinghiale. Si legge su rainews.it