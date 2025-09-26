Milano, 26 settembre 2025 – Non ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione. Per questo, il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato l'ordinanza con cui il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima. Manfredi Catella, domiciliari revocati: “Questa esperienza mi ha rafforzato” L’accusa. Catella, secondo i pm, avrebbe corrotto l’architetto Alessandro Scandurra con consulenze per almeno 138mila euro. Una tesi basata sull’analisi di chat e fatture, ma anche sulla scelta di Coima di “iscrivere nel proprio libro paga, tra i dodicimila iscritti all’Ordine degli architetti di Milano”, proprio un componente della Commissione per il paesaggio “in alcuni momenti topici” nei quali l’organismo consultivo avrebbe dovuto esprimersi su interventi come il Pirellino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta urbanistica, Riesame: “Dalle chat di Catella contatti impropri, ma non emerge corruzione”