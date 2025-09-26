Inchiesta urbanistica Riesame | Dalle chat di Catella contatti impropri ma non emerge corruzione
Milano, 26 settembre 2025 – Non ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione. Per questo, il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato l'ordinanza con cui il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima. Manfredi Catella, domiciliari revocati: “Questa esperienza mi ha rafforzato” L’accusa. Catella, secondo i pm, avrebbe corrotto l’architetto Alessandro Scandurra con consulenze per almeno 138mila euro. Una tesi basata sull’analisi di chat e fatture, ma anche sulla scelta di Coima di “iscrivere nel proprio libro paga, tra i dodicimila iscritti all’Ordine degli architetti di Milano”, proprio un componente della Commissione per il paesaggio “in alcuni momenti topici” nei quali l’organismo consultivo avrebbe dovuto esprimersi su interventi come il Pirellino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica
Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline
Inchiesta urbanistica a #Milano, i giudici del Tribunale del Riesame: «L'ex assessore #Tancredi al centro del sistema corrotto» - X Vai su X
Il Tribunale del Riesame ha definito «svilente» l'inchiesta sull'urbanistica. Cade il teorema sugli incarichi corruttivi. Ma i problemi di Milano restano (di Emanuele Boffi) https://www.tempi.it/milano-mani-pm-citta/ - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica, Riesame: “Dalle chat di Catella contatti impropri, ma non emerge corruzione” - Milano, 26 settembre 2025 – Non ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione. Scrive msn.com
Inchiesta urbanistica, il Tribunale del riesame su Manfredi Catella: nelle chat non emerge corruzione, solo contatti impropri - Secondo loro non ci sono «sollecitazioni a Scandurra» affinché facesse i loro interessi ... Riporta milanofinanza.it