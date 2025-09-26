Inchiesta urbanistica Milano il Riesame su scarcerazione Catella | Non c’è corruzione
Il Tribunale del Riesame di Milano nell’ordinanza di scarcerazione di Manfredi Catella, indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica di Milano, sottolinea che, per l’imprenditore, mancano i “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione, motivo per il quale il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato l’ordinanza con cui il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima. “Imprenditore non conosceva norme su conflitto interesse”. “Le chat versate in atti con la trasmissione della documentazione in data 19.8.2025 (in verità per la gran parte già patrimonio del procedimento) non lasciano trasparire elementi sintomatici dell’esistenza di accordi corruttivi sottostanti, mettendo in evidenza al più contatti impropri, in ragione dell’eccessiva ‘confidenza’ tra gli interlocutori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
