Il Tribunale del Riesame di Milano che ha disposto la scarcerazione di Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima, nell’ordinanza ha evidenziato l’assenza dei «gravi indizi di colpevolezza» necessari per sostenere l’accusa di corruzione, annullando così la precedente decisione del gip che aveva imposto gli arresti domiciliari. Dalle motivazioni emerge che «le chat versate in atti non lasciano trasparire elementi sintomatici dell’esistenza di accordi corruttivi sottostanti, mettendo in evidenza al più contatti impropri, in ragione dell’eccessiva “confidenza” tra gli interlocutori». La mancata conoscenza di Catella delle normative sui conflitti di interessa dei pubblici ufficiali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame: «Per Catella mancano indizi per la corruzione»