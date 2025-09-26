inchiesta sul cubo nero di firenze blitz per acquisire carte in comune e soprintendenza

Firenze, 26 settembre 2025 – Blitz di guardia di finanza e carabinieri negli uffici della Soprintendenza e del Comune di Firenze per l'acquisizione dei documenti riguardanti la trasformazione dell’ex teatro Comunale nel complesso residenziale di lusso che i fiorentini hanno rinominato ‘cubo nero’. è il primo passo della procura di Firenze, che qualche settimana fa ha aperto un fascicolo d'indagine senza indagati, ipotizzando reati edilizi e la violazione della normativa sui beni culturali. Migliaia le carte che i militari, nella giornata di mercoledì, su disposizione del pm titolare dell’indagine, la dottoressa Marilù Gattelli, hanno prelevato dagli uffici della direzione urbanistica di Palazzo Vecchio e da quelli dell’ente ministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

