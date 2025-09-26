Inchiesta Gintoneria torna libero anche Davide Lacerenza | revocati i domiciliari

Milano, 26 settembre 2025 – E’ tornato libero Davide Lacerenza, l'ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, che era stato arrestato, come la stessa Nobile, il 4 marzo scorso nell'inchiesta milanese con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison su un presunto giro di prostituzione e droga. Lo ha deciso il gip di Milano, su istanza dell'avvocato Liborio Cataliotti. Giudice che ha revocato i domiciliari, lasciando come unica misura cautelare per Lacerenza l'obbligo di dimora a Milano. Ad anticipare la notizia, confermata dal legale difensore di Lacerenza, era stato questa mattina il noto conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

