Inchiesta Dos Des Davidde rinuncia ai ruoli di Rup e direttore dei lavori
Avellino, 26 settembre 2025 – L’avvocato Ennio Napolillo ha reso noto che Davidde Sergio, il 24 settembre 2025, ha presentato un’istanza alla Provincia di Avellino tramite posta elettronica certificata.Con tale richiesta, Sergio Davidde ha domandato di essere sollevato dall’incarico di preposto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
