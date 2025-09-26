Incendio in via Misticoni in fiamme un locale adibito a magazzino FOTO

Incendio in un locale adibito a magazzino in via Misticoni. L'allarme è scattato attorno alle 17.30 di venerdì 26 settembre. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.I vigili hanno provveduto a contenere ed estinguere le fiamme, limitando i danni a mobili e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it