Incendio in via Misticoni in fiamme un locale adibito a magazzino FOTO
Incendio in un locale adibito a magazzino in via Misticoni. L'allarme è scattato attorno alle 17.30 di venerdì 26 settembre. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.I vigili hanno provveduto a contenere ed estinguere le fiamme, limitando i danni a mobili e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: incendio - misticoni
Incendio in un magazzino di via Misticoni: intervento dei Vigili del Fuoco a Pescara - 30, in via Misticoni, dove un incendio è divampato all’interno ... Come scrive abruzzolive.it