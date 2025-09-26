Incendio in un’abitazione a Fara Gera d’Adda madre e figlia non vedente in salvo

Fara Gera d’Adda. Momenti di paura nel pomeriggio in via Aldo Moro dove un incendio ha reso inagibile una villetta in cui vivevano madre e figlia. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito, hanno provocato danni ingenti senza, fortunatamente, provocare feriti. A evitare il peggio è stata la prontezza della figlia non vedente, che abita al primo piano. Insospettita dal forte odore di bruciato, ha quindi dato l’allarme riuscendo poi a portare in salvo i due cani e ad avvisare la madre. Sul posto i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Treviglio e Dalmine. Presenti anche i carabinieri della stazione di Fara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

