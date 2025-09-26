Incendio allo stabilimento CoFren di Pianodardine | attività ferme e indagini in corso
Alla CoFren di Pianodardine, il giorno dopo l’incendio lo stabilimento è fermo. L’azienda, specializzata nella realizzazione di pastiglie frenanti per treni merci e ad alta velocità, è stata interessata ieri sera, intorno alle 21:30, da un rogo divampato all’interno di un capannone, dove sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - stabilimento
