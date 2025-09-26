Incappucciati sequestrano un giovane a Vittoria è il figlio di un imprenditore
Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria in provincia di Ragusa da due uomini armati di pistola. Si tratterebbe del figlio di un noto commerciante della zona. Il rapimento è avvenuto davanti ad alcuni coetanei del ragazzo. I due sequestratori sono scesi a volto coperto da una Fiat Panda, hanno chiamato per nome l'obiettivo e l'hanno fatto salire in auto sotto la minaccia delle armi. Immediate sono scattate le ricerche. La notizia ha fatto il giro del paese in pochi minuti. Le indagini sono affidate alla polizia che sta battendo ogni pista per comprendere la natura del sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
