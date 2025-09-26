Incappucciati sequestrano un giovane a Vittoria è il figlio di un imprenditore

Ilgiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria in provincia di Ragusa da due uomini armati di pistola. Si tratterebbe del figlio di un noto commerciante della zona. Il rapimento è avvenuto davanti ad alcuni coetanei del ragazzo. I due sequestratori sono scesi a volto coperto da una Fiat Panda, hanno chiamato per nome l'obiettivo e l'hanno fatto salire in auto sotto la minaccia delle armi. Immediate sono scattate le ricerche. La notizia ha fatto il giro del paese in pochi minuti. Le indagini sono affidate alla polizia che sta battendo ogni pista per comprendere la natura del sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

incappucciati sequestrano un giovane a vittoria 232 il figlio di un imprenditore

© Ilgiornale.it - Incappucciati sequestrano un giovane a Vittoria, è il figlio di un imprenditore

In questa notizia si parla di: incappucciati - sequestrano

"Vogliamo solo lui". Terrore a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici

"Vogliamo solo lui". Paura a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici

incappucciati sequestrano giovane vittoriaGiovane sequestrato da banditi incappucciati nel ragusano, è il figlio di un commerciante - Giovane sequestrato da due banditi armati e incappucciati nel ragusano, è il figlio di un noto commerciante locale ... Scrive italpress.com

incappucciati sequestrano giovane vittoriaGiovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati - Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incappucciati Sequestrano Giovane Vittoria