Inaugurata la sede della Link | Sconti per chi vive nel cratere
Inaugurata con la benedizione del vescovo Nazzareno Marconi la sede del corso di Odontoiatria della Link University. La cerimonia si è tenuta a villa Cola, alla presenza, tra gli altri, di Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, dell’onorevole Francesco Battistoni e di Francesco Polidori, fondatore del gruppo a cui fa capo la Link. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, riconosciuto a livello nazionale e strutturato secondo i più aggiornati standard europei, prevede attualmente 60 posti e ha una durata di sei anni, nei quali viene offerta una preparazione teorica unita ad attività pratica e clinica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nasce il corso di laurea in Odontoiatria: inaugurata a Macerata la sede dell’Università Link - MACERATA Inaugurata ufficialmente la nuova sede del corso di laurea in Odontoiatria dell’Università degli Studi Link. Segnala corriereadriatico.it