Inaugurata la secolare Fiera di San Michele | 130 stand tra enogastronomia florovivaismo e prodotti tipici

Latinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurataufficialmente l’edizione 2025 della secolare Fiera di San Michele a Sermoneta, con il taglio del nastro alla presenza della prefetta Vittoria Ciaramella, dei rappresentanti di Provincia, Regione, Parlamento ed Europarlamento, e dell’amministrazione comunale di Sermoneta al gran completo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

