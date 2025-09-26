Inaugurata la mostra del fotografo Benini | Prima volta che espongo in una personale
Da palazzo Diamanti alle Mura, dal Palio al Castello Estense, senza trascurare scorci cittadini che dalle finestre della Rotonda Foschini si aprono ai luoghi simbolo di Ferrara. Sono gli iconici scatti del fotografo ferrarese Pierluigi Benini che compongono la mostra fotografica 'Ferrara città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
