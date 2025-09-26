Inaugurata la mostra Connessioni culturali | Il pittore Fernando Mangone porta la Campania nei musei dei Castelli Romani

Il Museo Diffuso di Lanuvio apre le porte alla mostra che trasforma reperti archeologici e miti antichi in pittura contemporanea. Un viaggio tra miti, reperti archeologici e segni contemporanei: la mostra “Connessioni culturali. L’archeologia musa ispiratrice di Fernando Mangone ” ha aperto a Lanuvio, trasformando il borgo dei Colli Albani in un palcoscenico dove passato e presente si incontrano in un dialogo emozionante. Forse nessun luogo come Lanuvio si presta a un confronto tra antico e contemporaneo. Lo ha compreso Fernando Mangone, artista di Altavilla Silentina, “giramondo” e attento osservatore delle capitali artistiche europee, che ha scelto il borgo come musa ispiratrice per una mostra che unisce arte, storia e archeologia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it