Inaugurata la mostra Connessioni culturali | Il pittore Fernando Mangone porta la Campania nei musei dei Castelli Romani
Il Museo Diffuso di Lanuvio apre le porte alla mostra che trasforma reperti archeologici e miti antichi in pittura contemporanea. Un viaggio tra miti, reperti archeologici e segni contemporanei: la mostra “Connessioni culturali. L’archeologia musa ispiratrice di Fernando Mangone ” ha aperto a Lanuvio, trasformando il borgo dei Colli Albani in un palcoscenico dove passato e presente si incontrano in un dialogo emozionante. Forse nessun luogo come Lanuvio si presta a un confronto tra antico e contemporaneo. Lo ha compreso Fernando Mangone, artista di Altavilla Silentina, “giramondo” e attento osservatore delle capitali artistiche europee, che ha scelto il borgo come musa ispiratrice per una mostra che unisce arte, storia e archeologia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: inaugurata - mostra
Paolo Lapi al Parlascio: inaugurata la mostra sul grande artista contemporaneo
Inaugurata "Marino Marini. In dialogo con l'uomo", grande mostra antologica con oltre 100 opere
Cina: mostra su Pompei inaugurata nello Hunan
È stata inaugurata questa mattina la mostra curata dal Centro Studi ANA del 1° Raggruppamento nell'ambito delle manifestazioni per i festeggiamenti per i 95 anni del nostro gruppo Alpini. Presenti il presidente della Sezione ANA di Ivrea, Giuseppe Franzoso, - facebook.com Vai su Facebook
#DeputateeSenatrici della Repubblica. Inaugurata il #22settembre la mostra alla presenza della V.Presidente @Montecitorio, @AnnaAscani, della rettrice @LaStatale, Marina Brambilla, dell'ideatrice e docente, Michela Minesso, e della Delegata del Sindaco - X Vai su X
Lanuvio accoglie l’arte di Fernando Mangone: il 25 settembre l’inaugurazione della mostra “Connessioni culturali” - Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18:00, presso L’Anfiteatro (Piazza Centuripe, 4), una delle sedi del Museo Diffuso di Lanuvio, ... Lo riporta meridiananotizie.it