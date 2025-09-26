Alla Mostra d’Oltremare di Napoli si è alzato il sipario sulla ventiquattresima edizione di VEBO, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo, Natale e Design, in programma dal 26 al 29 settembre. Il tradizionale taglio del nastro ha segnato ufficialmente l’apertura della manifestazione che, da oltre vent’anni, rappresenta un punto di riferimento per gli operatori . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Inaugurata alla Mostra d’Oltremare VEBO 2025