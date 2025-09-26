Inaugurata alla Mostra d’Oltremare VEBO 2025
Alla Mostra d’Oltremare di Napoli si è alzato il sipario sulla ventiquattresima edizione di VEBO, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo, Natale e Design, in programma dal 26 al 29 settembre. Il tradizionale taglio del nastro ha segnato ufficialmente l’apertura della manifestazione che, da oltre vent’anni, rappresenta un punto di riferimento per gli operatori . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: inaugurata - mostra
Paolo Lapi al Parlascio: inaugurata la mostra sul grande artista contemporaneo
Inaugurata "Marino Marini. In dialogo con l'uomo", grande mostra antologica con oltre 100 opere
Cina: mostra su Pompei inaugurata nello Hunan
È stata inaugurata questa mattina la mostra curata dal Centro Studi ANA del 1° Raggruppamento nell'ambito delle manifestazioni per i festeggiamenti per i 95 anni del nostro gruppo Alpini. Presenti il presidente della Sezione ANA di Ivrea, Giuseppe Franzoso, - facebook.com Vai su Facebook
#DeputateeSenatrici della Repubblica. Inaugurata il #22settembre la mostra alla presenza della V.Presidente @Montecitorio, @AnnaAscani, della rettrice @LaStatale, Marina Brambilla, dell'ideatrice e docente, Michela Minesso, e della Delegata del Sindaco - X Vai su X
Inaugurata la mostra dell'Adi al Padiglione Italia - Con il taglio del nastro è stata inaugurata la mostra dell'Associazione per il disegno industriale (Adi) nella zona dell'atrio del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Secondo ansa.it