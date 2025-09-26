Inaugurata alla Mostra d’Oltremare VEBO 2025
NAPOLI – Alla Mostra d’Oltremare di Napoli si è alzato il sipario sulla ventiquattresima edizione di VEBO, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo, Natale e Design, in programma dal 26 al 29 settembre. Il tradizionale taglio del nastro ha segnato ufficialmente l’apertura della manifestazione che, da oltre vent’anni, rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore e per il mondo del design e dell’arredo per la casa. All’inaugurazione hanno preso parte l’amministratore delegato Luciano Paulillo, il presidente Marco Paulillo, la consigliera comunale Alessandra Clemente, il magistrato Catello Maresca e il presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it
