In un film la storia di Federico Aldrovandi Muroni | Daremo la vita per questo lavoro

La tragica storia di Federico Aldrovandi diventerà un film. Ad annunciarlo, a vent'anni esatti dalla sua morte, è stato l'attore e produttore cinematografico Stefano Muroni.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl fondatore della filiera creativa 'Ferrara La Città del Cinema', che già in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: film - storia

I cento passi: la storia vera dietro il film

Aftersun: la storia vera dietro il film con Paul Mescal

Colpo di dadi: il film è tratto da una storia vera?

La nostra storia proiettata #AG4IN | Il film del quarto scudetto del Napoli è adesso nelle sale #ProudToBeNapoli - facebook.com Vai su Facebook

La storia della bambina palestinese del film The voice of Hind Rajab, che ha commosso il Festival di Venezia 2025 e vinto il Leone d'Argento - X Vai su X

Federico Aldrovandi, un film sulla sua storia a 20 anni dalla morte - Ad annunciarlo è stato Stefano Muroni, attore e produttore di Ferrara, la stessa città del ragazzo ucciso da quattro agenti della polizia ... Lo riporta tg24.sky.it

Chi è Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso 20 anni fa: storia, processo e memoria ancora viva - Il 25 settembre 2005 Ferrara si svegliò con una notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. alphabetcity.it scrive