In Tour Backstage Stories | la musica da dietro le quinte
La serie di Carolina Di Domenico racconta i backstage dei concerti dei big italiani L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: tour - backstage
Alessandra Amoroso col pancione in tour: il dolce regalo ricevuto nel backstage è un omaggio a Penny
In Tour Backstage Stories, su RaiPlay i live di Giorgia, Zucchero, Amoroso
RaiPlay. . Con Carolina Di Domenico andiamo al concerto di Alessandra Amoroso, o meglio nel dietro le quinte per scoprire come si costruisce un tour e quali segreti nasconde una grande artista come lei Tutti gli episodi di "In Tour - Backstage stories" sono - facebook.com Vai su Facebook
IN TOUR BACKSTAGE STORIES: il mondo nascosto della musica e le sue curiosità su RaiPlay - X Vai su X
Musica: parte il tour degli Elio e le Storie Tese - Elio e le Storie Tese tornano a gennaio con un nuovo tour teatrale, l'Enlarge Your Penis Tour, che toccherà tutte le principali città italiane a partire dalla data zero di Cascina (Pisa) il 25 gennaio ... Scrive unionesarda.it