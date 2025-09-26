In Tour Backstage Stories | la musica da dietro le quinte

Lidentita.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie di Carolina Di Domenico racconta i backstage dei concerti dei big italiani L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

in tour backstage stories la musica da dietro le quinte

© Lidentita.it - In Tour Backstage Stories: la musica da dietro le quinte

In questa notizia si parla di: tour - backstage

Alessandra Amoroso col pancione in tour: il dolce regalo ricevuto nel backstage è un omaggio a Penny

In Tour Backstage Stories, su RaiPlay i live di Giorgia, Zucchero, Amoroso

Musica: parte il tour degli Elio e le Storie Tese - Elio e le Storie Tese tornano a gennaio con un nuovo tour teatrale, l'Enlarge Your Penis Tour, che toccherà tutte le principali città italiane a partire dalla data zero di Cascina (Pisa) il 25 gennaio ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Tour Backstage Stories Musica