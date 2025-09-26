In the Belly of AI il documentario che racconta come milioni di data worker pagano il prezzo nascosto dell’intelligenza artificiale
Presentato durante il DIG Festival di Modena, racconta l'inquietante dietro le quinte di chi sostiene interi sistemi tecnologici. Ne abbiamo parlato con il regista, Henri Poulain. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: belly - documentario
Girando un documentario nei luoghi più belli e meno conosciuti del deserto di Atacama. LOOPS plataforma creativa - facebook.com Vai su Facebook
In the Belly of AI, il documentario che racconta come milioni di data worker pagano il prezzo nascosto dell’intelligenza artificiale - Presentato durante il DIG Festival di Modena, racconta l'inquietante dietro le quinte di chi sostiene interi sistemi tecnologici. Lo riporta wired.it
Nella pancia dell’IA: la gestazione dolorosa dell’intelligenza artificiale - Sabato 13 settembre, nello spazio XNL di Piacenza, si è svolta la proiezione in anteprima italiana di estratti dal documentario In the Belly of AI, ... Riporta piacenzasera.it