In Sudafrica un rinoceronte bianco maschio torna in libertà ma incorna e danneggia un pick up – IL VIDEO

Un rinoceronte bianco maschio di circa 15 anni, del peso stimato di tre tonnellate, è stato recentemente rilasciato in una fattoria faunistica del Capo Settentrionale, in Sudafrica, nell’ambito di un’operazione di traslocazione. L’operazione è stata organizzata dall’esperto di fauna selvatica Willie Viljoen insieme a Lize Marais. L’animale, trasportato sotto sedazione, al momento del rilascio ha inizialmente lasciato la rampa con passo incerto. Poco dopo, però, si è voltato e ha colpito con il corno prima il rimorchio utilizzato per il trasporto e successivamente un veicolo di supporto, un Toyota Hilux bakkie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Sudafrica un rinoceronte bianco maschio torna in libertà ma incorna e danneggia un pick up – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: sudafrica - rinoceronte

