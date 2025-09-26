In ricordo del giudice Terranova e del maresciallo Mancuso la banda dell’associazione del fante tocca cuori e coscienze

Il ricordo del giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, assassinati dalla mafia il 25 settembre 1979, nelle note di un concerto che ha toccato cuori e coscienze. Ieri pomeriggio al Circolo Unificato dell’Esercito, a Palermo, si è tenuto il concerto di debutto della banda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ricordo - giudice

Strage di via D’Amelio, cerimonia nel ricordo del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta

Paolo Borsellino, 33 anni fa la morte del giudice in Via D’Amelio. Il ricordo di Mattarella e Meloni

Trentacinque anni senza il giudice Rosario Livatino, il ricordo del presidente Mattarella e della premier Meloni

In ricordo del Giudice Antonino Saetta, assassinato nella notte del 25 settembre 1988, sulla SS 640 Agrigento-Caltanissetta assieme al figlio Stefano - facebook.com Vai su Facebook

In ricordo del giudice Terranova e del maresciallo Mancuso, la banda ANFante tocca cuori e coscienze - Il ricordo del giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, assassinati dalla mafia il 25 settembre 1979, nelle note di un concerto che ha toccato cuori e coscienze. Riporta vivienna.it

Palermo si stringe nel ricordo di Terranova e Mancuso: uccisi dalla mafia - PALERMO – Palermo si stringe nel ricordo del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, uccisi nel centro di Palermo, in quello stesso chilometro quadrato in cui cadranno per mano ... Si legge su livesicilia.it