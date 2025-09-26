In Rai si è sfiorata la tragedia giornalista aggredita con sassi e bottiglie | il tutto in diretta!

Momenti di autentico terrore durante la diretta di Porta a Porta di giovedì 25 settembre 2025. L’inviata del programma, Chiara Giannini, è stata brutalmente aggredita mentre stava realizzando un servizio sul fenomeno delle baby gang a Padova, un tema ormai sempre più urgente nelle cronache italiane. È stato lo stesso Bruno Vespa ad annunciare in studio il drammatico episodio: la giornalista, inviata in una zona particolarmente delicata della città, è stata bersagliata da un gruppo di minorenni con insulti, pietre e bottiglie. Il tutto è avvenuto mentre la troupe stava filmando per documentare la situazione reale sul territorio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

