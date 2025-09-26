In piazza il popolo del grano contro gli speculatori | importano prodotti a rischio per far crollare i prezzi
Ci sono anche gli agricoltori umbri nelle piazze della protesta - da Bari passando per Firenze fino a Rovigo - contro il mercato sleale del grano di importazione a discapito di quello umbro e nazionale che per rispettare tutte le regole e mantenere uno standard di qualità alto subisce costi in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il popolo del grano scende in piazza: “Basta speculazioni” - X Vai su X
?27.09 ORE 21.30, BAZ IN BAZ LIVE, PIAZZA DEL POPOLO @baz_marcobazzoni Questa sera, all’apertura della fiera di Persiceto, presenteremo la , non è un caso, ma una scelta, una dichiarazione di intenti. Vogliam - facebook.com Vai su Facebook
Il popolo del grano scende in piazza a Bari contro le speculazioni - Il popolo del grano manifesta a Bari il 26 settembre contro le speculazioni sul mercato cerealicolo che mettono a rischio il futuro del grano italiano. Da pugliapress.org
Agricoltori in piazza per difendere il grano - FIRENZE: La manifestazione toscana si è svolta in contemporanea con mobilitazioni in tutta Italia contro le importazioni selvagge di prodotto dall'estero ... Lo riporta toscanamedianews.it