In paese arriva il ' bollino giallo' sanzioni in caso di errato conferimento dei rifiuti

Cesenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità in arrivo a Mercato Saraceno per migliorare la raccolta differenziata. Da mercoledì primo ottobre non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato e verrà posizionato dagli operatori Hera il bollino giallo, uno dei sistemi studiati per migliorare il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paese - arriva

Monumento effimero costruito dal paese: 260 persone al lavoro. E il bello arriva oggi: distruggerla

Trevignano, arriva la fibra ottica in paese: «Connessioni fino a 10 Gigabit al secondo»

Alserio, sabato 26 luglio il rombo dei motori accende il paese: arriva Lakestreet

Nuova ondata di caldo e afa, undici città con il bollino giallo e due con quello arancione - L’anticiclone africano è pronto a fare scendere sull’Italia nuova ondata di caldo e afa. ilfattoquotidiano.it scrive

Allerta meteo caldo, 16 città col bollino arancione e giallo/ Risale l’alta pressione, le previsioni - Allerta meteo caldo oggi 16 luglio 2026: diverse le città da nord a sud con il bollino arancione o giallo per le alte temperature Per questo mercoledì 16 luglio 2025, è prevista una nuova allerta ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Paese Arriva Bollino Giallo