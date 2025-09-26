In mostra a Ca’ Rezzonico i disegni di Appiani Hayez e Canova raccolti da Leopoldo Cicognara

Un’opera unica, per l’importanza del collezionista, per il numero e nomi degli artisti, espressione di tutte le scuole artistiche del periodo: in mostra a Ca’ Rezzonico i disegni di Appiani, Hayez, Canova, raccolti da Leopoldo Cicognara.Il Gabinetto dei disegni e delle stampe della nostra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

L’Album Cicognara in mostra a Ca’ Rezzonico - Dal 26 settembre al 12 gennaio esposti per la prima volta nella loro interezza gli 81 fogli neoclassici raccolti dal celebre collezionista ... Come scrive ilnuovoterraglio.it

