In Friuli Venezia Giulia 50 moschee abusive ecco come intervenire
“Istruzioni tecniche per chiudere una moschea irregolare legittimamente”. È l'oggetto del vademecum che l'europarlamentare Anna Maria Cisint ha elaborato e presentato oggi, assieme al senatore Marco Dreosto, nella sede regionale della Lega, in via Aquileia a Udine. “Ex negozi, garage e scantinati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: friuli - venezia
Guida ai vini del Friuli Venezia Giulia
Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il clou del maltempo in serata. Le previsioni
Continua il maltempo: allerta arancione in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia
“Aerospazio e innovazione rafforzano la competitività del Friuli Venezia Giulia. Produzione, capitale umano, formazione, ricerca e imprese in rete generano sviluppo e attrattività”. Così oggi @alessiarosolen all'#UniUd https://tinyurl.com/2sj8djcs - X Vai su X
Il ricettario più antico del Friuli Venezia Giulia? Tra mura antiche e memorie di famiglia, alla casaforte la Brunelde, si custodisce un ricettario davvero raro: un manoscritto del Quattrocento, tra i più antichi della regione, con ricette di carni, minestre e perfino Vai su Facebook
«In Friuli 50 moschee abusive», la denuncia dell'europarlamentare Cisint - Torna alla carica l’europarlamentare leghista Anna Maria Cisint, spalleggiata dal segretario regionale del Carroccio Marco Dreosto, nella sua campagna contro ... Da ilgazzettino.it
"In Friuli Venezia Giulia 50 moschee abusive, ecco come intervenire" - Anna Maria Cisint ha elaboratom un vademecum per la chiusura dei centri abusivi. Riporta udinetoday.it