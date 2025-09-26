In città torna ' Urban Nature' il festival della natura del Wwf | tutti gli eventi in programma
Venerdì 3 e sabato 4 ottobre anche Forlì aderisce a Urban Nature 2025, il festival della natura in città organizzato da Wwf Italia. L'iniziativa mira a promuovere un rapporto più sostenibile tra le città e la natura, attraverso centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale, per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Urban Nature 2025: visita guidata all'orto botanico - Sabato 4 ottobre 2025 l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa partecipa a Urban Nature 2025 con una visita guidata gratuita in due turni, su prenotazione. pisatoday.it scrive
Urban nature porta la natura nelle città italiane - Ondate di calore, alluvioni, siccità: la crisi climatica si fa sentire sempre di più nelle città, dove i rischi per la salute e la si ... Scrive italpress.com