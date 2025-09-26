L ’84% degli italiani tra i 18 e i 65 anni considera la sostenibilità – riciclo, energie rinnovabili, prodotti locali, riduzione della plastica – un diritto universale, il 70% ritiene che l e azioni individuali abbiano un impatto concreto sulla società e sul pianeta. Pure, a fronte di questa grande consepevolezza, solo il 37% dei 25-34enni ha effettuato cinque o più scelte sostenibili nei sette giorni precedenti, il 53% nella fascia 55-65 anni. Sono alcuni dei risultati della ricerca, realizzata da YouGov per il marchio di healthy food Andriani S.p.A. Società Benefit (brand di punta, la pasta Felicia ), sulle percezioni e aspettative di giovani, imprese, istituzioni e associazioni rispetto al cambiamento e alla costruzione del mondo che verrà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In base al sondaggio realizzato da YouGov per Andriani e lanciato alla Colorfuture Parade, siamo più consapevoli che mai. Quello che ancora ci manca sono strumenti e condizioni per trasformare i valori in pratiche consolidate